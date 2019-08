Veröffentlicht am 19. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zumba® Fitness Kurse starten in Altenkirchen – Zumba® steht immer noch hoch im Kurs. Es ist für alle Menschen geeignet, die Stress und überflüssige Pfunde ohne großen Aufwand einfach „wegtanzen“ möchten. Zu dem Musik-Mix aus Salsa, Merengue, Calypso oder Flamenco wird der Körper gekräftigt und gleichzeitig die Kondition verbessert.

Die Kreisvolkshochschule startet in Altenkirchen nun neue Kurse, entweder montags um 18.30 Uhr oder mittwochs um 16.45 oder 18 Uhr.

Zumba® Fitness wurde 2001 von Alberto „Beto“ Perez gegründet und hat sich seitdem zu einer globalen Lifestyle-Marke entwickelt. Zumba verbindet Training, Entertainment und Kultur zu einem einzigartigen Tanz-Fitness-Erlebnis. Die einfach zu erlernende Choreographien bieten ein Workout für den ganzen Körper, dass sich wie eine rauschende Feier anfühlt. Es ist geeignet für alle, die etwas für ihre Figur tun wollen, aber auf den Spaß beim Training nicht verzichten wollen und gut zu wissen: Für Zumba-Fitness muss man nicht tanzen können.

Die drei Kurse umfassen jeweils zehn Termine unter der Leitung von Lisa Graben. Sie finden alle in der Tanzschule „Let´s dance“ in Altenkirchen statt. Die Kursgebühr beträgt jeweils 50 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.