Veröffentlicht am 20. August 2019 von wwa

WISSEN – Wissener CDU lädt zum Altstadtfest – Köstliche Leckereien, Musik und Unterhaltung locken am 24. August in die Altstadt – Am Samstag, dem 24. August, lädt der CDU-Stadtverband Wissen in Kooperation mit ansässigen Gastronomen zum Altstadtfest ein. Angeboten werden zahlreiche kulinarische Genüsse, darunter Grillwürstchen, Pfannengerichte und Eis, aber auch eine Cocktailbar mit sommerlichen Getränken soll in die Altstadt locken. Da bei diesem Fest ausdrücklich Familien mit Kindern willkommen sind, wird es verschiedene Angebote auch für Kinder, beispielsweise eine Hüpfburg, Kindercocktails, Kinderschminken und anderes. Für entsprechende musikalische Stimmung wird die bekannte Schüler-Lehrer-Band „kopiRIGHT“ sorgen.

„Wir möchten mit diesem Fest den Bürgern die Möglichkeit geben, sich von der Altstadtbrücke feierlich zu verabschieden und positiv in die zukünftige Situation der Wissener Altstadt zu blicken“, so der Vorsitzende der örtlichen Christdemokraten, Michael Rödder. Bekanntlich soll in der letzten August-Woche mit den Abrissarbeiten an der Altstadt-Brücke begonnen werden. Die Feierlichkeiten starten im Bereich der Siegstraße um 17 Uhr und enden mit einem gemütlichen Ausklang gegen 22 Uhr. Der CDU-Stadtverband dankt schon jetzt all denjenigen, die das Fest mit organisieren, allen Sponsoren und Unterstützern und erhofft sich, möglichst viele Bürger an den Feierlichkeiten begrüßen zu dürfen. Foto: CDU

Foto: Die Wissener CDU lädt zum Altstadtfest am 24. August. Zum Organisationsteam gehören (von links) Michael Rödder, Sebastian Papenfuß, Robert Leonards, Simone Rödder, Jörg Hirsch und Andreas Winters.