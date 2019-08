Veröffentlicht am 17. August 2019 von wwa

RAUBACH – Opel überschlägt sich auf der L 267 bei Raubach – Fahrer schwer verletzt – Ein Fahrer war mit seinem Opel von Puderbach kommend nach Raubach auf der Landstraße 267 unterwegs. Kurz vor Raubach kam er mit seinem Fahrzeug am Samstagmorgen, den 17. August kurz vor 9 Uhr, in einer leichten Linkskurve ins Schleudern schoss über die Gegenfahrbahn in den Graben, überschlug sich kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Hierbei zog er sich offensichtlich schwerere Verletzungen zu. Neben Rettungsdienst, Notarzt, First Responder und Polizei Straßenhaus wurden auch die Feuerwehren Raubach und Puderbach alarmiert. Die Meldung hieß „Hilfeleistung – eingeklemmte Person“. Die beiden Wehren waren mit 21 Kameraden im Einsatz. Die Wehrleute konnten den Fahrer, der lediglich in seinem Fahrzeug eingeschlossen war, aus dem Fahrzeug befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Der Mann musste zunächst im Rettungswagen für den Transport stabilisiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Warum der Mann mit seinem Opel in der Kurve aus der Spur kam muss noch ermittelt werden. Er war alleine im Fahrzeug und zum Glück kam in dem Augenblick des Unfalls kein Gegenverkehr. Der PKW erlitt Totalschaden und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Die L 267 wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach