Veröffentlicht am 16. August 2019

WISSEN – Verkehrsunfall auf der B 62 in Wissen – Am Donnerstagvormittag, 15. August 2019, gegen 10:46 Uhr, befuhr eine 38jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Corsa die bevorrechtigte B 62 (Bahnhofstraße) aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Nisterbrück. Sie setzte rechtzeitig vor der Einmündung zur Straße „Güterbahnhof“ den Fahrtrichtungsanzeiger rechts, wurde aber unmittelbar vor dem Einmündungsbereich von der Unfallzeugin (Beifahrerin) darauf aufmerksam gemacht, dass sie dort nicht abbiegen, sondern weiter geradeaus fahren solle. Nach übereinstimmenden Angaben der 38jährigen und der Beifahrerin schaltete sie erst etwa fünf Meter vor der Einmündung den Fahrtrichtungsanzeiger wieder aus und fuhr nun weiter geradeaus. Gleichzeitig stand eine 26jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Opel Astra in der Straße „Güterbahnhof“ und beabsichtige nach links auf die B 62 in Richtung Bahnhof abzubiegen. Da sie aufgrund des gesetzten Fahrtrichtungsanzeigers bei dem Corsa der 38jährigen der Annahme war, diese wolle auch nach rechts abbiegen, fuhr sie auf die bevorrechtigte B 62 ein. Aufgrund des Nichtbeachtens der Vorfahrt und des fehlerhaften Betätigens des Fahrtrichtungsanzeigers kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand, nach Schätzung der Polizei, insgesamt circa 6.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei