Veröffentlicht am 16. August 2019 von wwa

WIRGES – Verkehrsunfall in Wirges – zwei Personen schwer verletzt – Am Donnerstagabend, 15. August 2019, gegen 21:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Friedensstraße / Bachstraße in Wirges ein schwerer Verkehrsunfall. Infolge eines Zusammenstoßes zweier PKW kippte einer der beiden Wagen auf die Seite, wodurch zwei Personen schwer verletzt wurden.

Die hinzugezogenen Rettungskräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Wirges konnten die Personen zügig aus ihrem Fahrzeug befreien und einer ärztlichen Versorgung zuführen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Polizei Montabaur aufgenommen. Quelle: Polizei