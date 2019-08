Veröffentlicht am 16. August 2019 von wwa

SCHENKELBERG – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 8 – Am Freitagnachmittag, 16. August 2019, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der B 8 bei Schenkelberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Eine 73jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die B 8 aus Fahrtrichtung Höchstenbach kommend in Richtung Steinen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter im Gegenverkehr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Durch die Kollision wurde die 73jährige Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrzeugführerin des Kleintransporters wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt jedoch keine lebendbedrohlichen Verletzungen. Die B 8 wird noch bis in die Abendstunden voll gesperrt bleiben. Das DRK, Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Quelle: Polizei