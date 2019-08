Veröffentlicht am 16. August 2019 von wwa

A K T U E L L – NEUWIED – Wohnhausbrand in Neuwied – Am Freitagmorgen, 16. August 2019 kurz nach 09:00 Uhr wurde die Neuwieder Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in der Dammstraße gerufen. Mit 55 Rettungskräften aus Neuwied und Irlich mit Hilfe einer Drehleiter hatten sie den Vollbrand des Dachstuhls nach fast zwei Stunden im Griff. Die vier Bewohner der des Hauses in der Dammstraße konnten sich selbständig retten. Die Nachbarhäuser wurden vorsorglich evakuiert. Zu Schaden kam niemand. Das Dachgeschoss und das Treppenhaus des renovierten Jugendstilhauses sind zerstört und auch die Büroräume darunter sind unbewohnbar. Die Rauchwolke in Brückennähe war stundenlang weithin sichtbar. Der Bereich um Dammstraße und Friedrichstraße war während der Löscharbeiten bis in die Mittagsstunden abgesperrt. (mabe) Fotos: M. Becker – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie