DÜRRHOLZ/LINKENBACH – Müllcontainer mit Styropor brennt auf Gelände Industriebetrieb im Gewerbegebiet Dürrholz/Linkenbach – Am frühen Freitagmorgen, den 16. August kurz vor 04:00 Uhr wurde die Feuerwehr Puderbach zu einem Containerbrand gerufen. Bei Ankunft brannten bei einem Unternehmen im Industriegebiet Dürrholz/Linkenbach im und neben einem Container Styropor. Wie das Feuer entstanden ist, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei wird am Freitag die Ermittlungen aufnehmen. Der Brandbereich wurde in der Nacht von der Polizei abgesperrt.

Die Feuerwehr Puderbach war mit mehreren Fahrzeugen und 16 Kameraden ausgerückt. Der Brand war schnell unter Kontrolle und ein Ausbreiten auf weitere Container und in unmittelbarer Nähe gelagertes Styropor konnte verhindert werden. Der mitalarmierte Rettungsdienst brauchte nicht aktiv zu werden. Nach rund 45 Minuten waren der Brand und alle Glutnester gelöscht. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach