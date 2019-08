Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Betzdorf – 10.000 Euro Sachschaden – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 14. August 2019, in Betzdorf entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher, so die Polizei, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein 45jähriger Mann hatte mit seinem Pkw die Steinerother Straße aus Richtung Steineroth kommend in

Richtung Friedrichstraße befahren. An dem Fußgängerüberweg in Höhe Tiergartenstraße hielt er an, um Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ein nachfolgender 69jähriger Autofahrer fuhr auf den haltenden Pkw auf und verursachte erheblichen Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 69jährigen Atemalkoholgeruch feststellt. Ein Test ergab auch eine erhebliche Alkoholisierung. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei