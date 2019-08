Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der Nisterstraße – Fußgängerin verletzt – Autofahrer begeht Unfallflucht – Am Mittwochnachmittag, 14. August 2019, gegen 17:05 Uhr, ging eine 17jährige Fußgängerin über den Fußgängerüberweg auf dem Rewe-Parkplatz in Richtung Eingang. Ein dunkelblauer Kleinwagen näherte sich von rechts kommend, als sich die 17jährige bereits in der Mitte des Fußgängerüberwegs befand. Die unbekannte Fahrzeugführerin des Pkw hatte die junge Frau zwar bemerkt, war jedoch mit gleichbleibender Geschwindigkeit (Schrittgeschwindigkeit) weiter gerollt. Die 17jährige konnte aus dem Verhalten der Fahrzeugführerin erkennen, dass sie nicht anhalten würde. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen Fahrzeug und Fußgängerin.

Mit einer Ausgleichsbewegung konnte sich die 17jährige mit dem rechten Arm auf der Fahrzeughaube abstützen. Dabei verletzte sie sich am rechten Handgelenk. Die unbekannte Fahrzeugführerin des dunkelblauen Fahrzeuges setzte ihre Fahrt fort, ohne eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ältere Dame mit kurzen weißen Haaren, die spitz auf dem Kopf zuliefen, handeln. Diese trug eine randlose Brille. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei