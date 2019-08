Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

BETZDORF – Schirmherr übergibt Spendenscheck an Kinderkrebshilfe Gieleroth – Der Schirmherr des Sommerfestes der Kinderkrebshilfe Gieleroth, Udo Althoff, von der Fa. Althoff Ausstellungsbau GmbH & Co.KG in Betzdorf übergab eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth, vertreten durch Jutta und Ulli Fischer.

Althoff stellte in einem freundlichen Gespräch die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Vereins dar und übernehme sehr gerne die Schirmherrschaft. Ihm sei es wichtig, dass die Gelder kranken Kindern und ihren Familien in der hiesigen Region zu Gute kommen. Er freue sich am Sonntag, 25. August 2019 an diesem großen und beliebten Fest auf dem Sportplatz in Berod teilnehmen zu können und hoffe auf einen tollen Erfolg. Foto: Kinderkrebshilfe