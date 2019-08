Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

REUFFELBACH – Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmorgen, 15. August, gegen 07:33 Uhr in Mammelzen-Reuffelbach – Der Fahrer eines PKW befuhr die B 256 von Altenkirchen aus kommen in Fahrtrichtung Eichelhardt. In Höhe des Autohauses habe ihm jemand die Vorfahrt genommen, so dass er auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, fuhr er nach links in einen angrenzendes Ackerstück. Hierbei riss er sich Front- und Heckschürze ab, zudem entstand Schaden am Kühler und Unterboden des Fahrzeugs. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen BMW, dunkelfarben, weiteres nicht bekannt, der einfach weitergefahren ist. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei