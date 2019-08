Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

UNNAU-KORB – Dunkler Kastenwagen begeht Unfallflucht – Am Donnerstagmorgen, 15. August 2019, gegen 06:50 Uhr, ereignete sich auf der L 293, Unnau-Korb, ein Unfall im Begegnungsverkehr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen einem dunklen Kastenwagen, der in Richtung Unnau fuhr, und einem weißen Kleinbus zur Personenbeförderung, der die L 293 in Richtung B 414 befuhr. Es kam zum Sachschaden. Der Fahrer des dunklen Kastenwagens entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580). Quelle: Polizei