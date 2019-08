Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

ALMERSBACH – Sachbeschädigung auf dem Kinderspielplatz in Almersbach – In der Zeit von Donnerstag auf Freitag, den 08. auf 09. August 2019, bis 13:00 Uhr wurde auf dem Kinderspielplatz in Almersbach eine Nestschaukel durch Durchtrennen der Halteseile von unbekannten Tätern zerstört. Der Gesamtschaden, so die Polizei, beläuft sich auf 500 Euro. Durch die Beschädigungen wurde eine Verletzung von spielenden Kindern billigend in Kauf genommen. Wer hat im besagten Zeitraum Beobachtungen gemacht oder kann Täterhinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei in Altenkirchen. Quelle: Polizei