Veröffentlicht am 23. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vortrag im Haus Felsenkeller– Am Donnerstag, 05. September 2019, von 18:30 bis 20:00 Uhr, findet der Vortrag „Eselschule- was ist das?“ im Kontext „Über das Arbeiten mit Widerstand als Ressource“ statt.

Esel gelten als widerspenstig und stur – tatsächlich zeichnet jedoch Achtsamkeit und Vorsicht ihr Handeln aus. Zudem sind sie wertvolle Spiegel für den Umgang mit herausfordernden Widerständen. Sei es in schwierigen Lebenssituationen, mit widerspenstigen Partnern oder Mitarbeitern oder überall dort, wo wir an unsere Grenzen kommen. Was lernen wir von den Eseln für den Umgang mit diesen Themen in unserem Leben?

Die Referentin, Elke Willems, Fachkraft für tiergestützte Intervention, wird kompetent und interessant darstellen, wie Widerstand in Kraft verwandelt werden kann. Dahingehend lädt das Haus Felsenkeller dazu ein, die Besonderheiten der Esel zu erforschen und zu erfahren und wie unterschätzte Ressourcen wieder ausgelebt werden können.

Die Gebühr beträgt 7 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de. Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!