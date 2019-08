Veröffentlicht am 18. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Parlez-vous français? Französischkurse starten in Kürze in Altenkirchen – Französisch gilt als Weltsprache, da es weltweit von über 370 Millionen Menschen auf allen Kontinenten in über 50 Ländern gesprochen und oft als Fremdsprache gelernt wird. Französisch ist offizielle Sprache in Frankreich, Kanada, der Schweiz, Belgien, Haiti und zahlreichen Ländern in West- und Zentralafrika. Im arabischsprachigen Nordafrika und in Indochina ist es als Nebensprache bis heute weit verbreitet. Die Kreisvolkshochschule bietet mit dem neuen Programmstart ins 2. Halbjahr 2019 vielfältige Möglichkeiten, Französisch zu lernen, vorhandene Kenntnisse aufzufrischen oder zu vertiefen.

Französisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen – A1.2 Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen, die systematisch die französische Sprache weiter erlernen möchten. Es werden vorhandene Grundkenntnisse erweitert und interessante Einblicke in die Kultur des Landes gegeben. jeweils dienstags, 17 bis 18.30 Uhr – Elke Orthey

Französisch für Anfänger mit Vorkenntnissen – A2 Hier besteht die Möglichkeit, den vorhandenen Wortschatz auszubauen, Grammatik zu verfestigen und Ausdruckssicherheit in einer auf Kommunikation ausgerichteten Gruppe auszubauen, damit der nächste Frankreichaufenthalt noch besser und sprachgewandter erfolgen kann. jeweils dienstags, 18.30 bis 20 Uhr – Elke Orthey

Französisch für Anfänger mit Vorkenntnissen – A1.2 Der Schwerpunkt ist das praxisorientierte Französisch, wie es auch beim Einkauf oder im Urlaub gebraucht wird. Daher wird die mündliche Kommunikation den Schwerpunkt im Kurs bilden. Dienstag, 20. August, 18 bis 19.30 Uhr – Claire Cesbron-Turner

Konversationskurs Französisch – B1 Der Kurs lädt alle Interessenten mit guten Vorkenntnissen ein, zusammen mit einer Muttersprachlerin Französisch anhand von ausgesuchten Texten aus der Presse oder der Literatur zu sprechen und vorhandene gute Sprachkenntnisse zu vertiefen. Mittwoch, 21. August, 18 bis 19.30 Uhr – Claire Cesbron-Turner

Französisch für Teilnehmende mit Vorkenntnissen – A2/B1 Dieser Kurs ist für alle geeignet, die bereits Französisch gelernt haben und jetzt in einer kleinen Gruppe ihre Kenntnisse systematisch wieder auffrischen und erweitern möchten. Freitag, 23. August, 9.15 bis 10.45 Uhr – Claire Cesbron-Turner

Französisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen – A1 Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen, die systematisch die französische Sprache erlernen möchten. Es werden vorhandene Grundkenntnisse erweitert und interessante Einblicke in die Kultur des Landes gegeben. Viele realitätsnahe Übungen führen Sie gezielt an die französische Sprache heran. Daher wird die mündliche Kommunikation den Schwerpunkt im Kurs bilden. jeweils mittwochs, 18.30 bis 20 Uhr – Elke Orthey

Französisch am Vormittag für Teilnehmende mit guten Kenntnissen – B1 Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende mit guten Vorkenntnissen, die sich schon seit einiger Zeit mit der französischen Sprache beschäftigen. Dieser Kurs ist für diejenigen gedacht, die bereits gute Vorkenntnisse mitbringen und ihre Sprachkenntnisse auffrischen und erweitern wollen. Ausgehend von einfachen, grundlegenden Sprachstrukturen, die wiederholt und systematisch geübt werden, erfolgt eine zunehmende Steigerung der Anforderungen. jeweils mittwochs, 9 bis 10.30 Uhr – Elke Orthey

Die Kursgebühr für jeweils zwölf Kurstermine beträgt jeweils 60 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.