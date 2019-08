Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Eine eigene APP fürs Smartphone programmieren“ – Kurs des Kreisjugendamts für Kinder ab 12 Jahren – Viele Kinder und Jugendliche nutzen in ihrer Freizeit Spiele für Konsolen, Computer und Mobilgeräte. Etwas Besonderes ist es aber, selbst kleine Games zu entwickeln. Nebenbei macht das auch noch mehr Spaß, als nur fremde Spiele zu spielen. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Schließlich boomt die Computerspiele-Branche.

Deshalb bietet das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit dem Kreismedienzentrum am Samstag, 14. September und Sonntag, 15. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Kreismedienzentrum, Hochstraße 13, in Altenkirchen den Kurs „Apps fürs Smartphone programmieren“ an. Geleitet wird dieser Kurs von der Softwareentwicklerin Preeti Dhopate aus Siegburg.

Vorhandene Programmierkenntnisse werden bei den Jugendlichen nicht vorausgesetzt. Allerdings sollten sie ein Smartphone mitbringen, das mindestens über das Android Operating System 2.3 („Gingerbread“) oder eine höhere Version verfügt. Demnach sollte das Gerät nicht älter als etwa fünf Jahre sein. Benötigt wird auch das zugehörige Ladekabel.

Die Programmierung der eigenen Spiele erfolgt über das Programm App Inventor. Damit dieses Programm genutzt werden kann, sollten die Jugendlichen sich möglichst im Vorfeld des Kurses bereits einen Gmail-Account eingerichtet haben.

Resultat des Kurses wird eine eigene kleine Spiele-App sein. Und man bekommt einen ersten Einblick hinter die Kulissen, wie Spiele entworfen und umgesetzt werden und wie professionelle Spieleentwickler arbeiten Jungen und Mädchen ab 12 Jahren können an diesem Angebot teilnehmen. Die Kursgebühr beträgt 9 Euro, im Preis enthalten sind zwei Mittagessen.

Fragen und Anmeldungen können Erziehungsberechtigte an das Kreisjugendamt Altenkirchen unter E-Mail: horst.schneider@kreis-ak.de, oder per Telefon 0 26 81/ 81- 25 43 richten.