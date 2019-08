Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

LINZ – Tanztee in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Die Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz veranstaltete in der historischen Kapelle einen Tanztee und viele folgten der Einladung. Zu Gast waren neben den eigenen Bewohnern des Hauses auch die Bewohner des Seniorenzentrums Haus am Linzer Berg, des Pflegeheimes der Verbandsgemeinde, Gäste von außerhalb und Angehörige.

Der Musiker Harald Loeb zaubert zwei Stunden lang ein tolles und abwechslungsreiches Tanzprogramm, wobei nicht nur die Füße im sitzen wippten. Direkt nach der Begrüßung wurde die Tanzfläche eröffnet und auch beim Kaffee trinken und Kuchen essen tanzten einige weiter. Die Tanzfläche hat sich bis zum Ende der Veranstaltung nicht einmal geleert. Natürlich durfte auch die Polonäse nicht fehlten und die Bewohner und Gäste reihten sich ein und zogen durch die historische Kapelle. Beim Abschied waren sich alle Gäste und Bewohner einig dass es ein unvergesslich, schöner Nachmittag war mit einem Wiederholungsbedarf im nächsten Jahr.