Veröffentlicht am 16. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – FELDENKRAIS-Kurs im Haus Felsenkeller – Ab Mittwoch, 04. September, von 19:30 bis 21:00 Uhr wird der beliebte FELDENKRAIS-Kurs mit zehn Terminen fortgesetzt.

FELDENKRAIS schult die Wahrnehmung – für sich selbst, in der Bewegung, im Raum. Von da aus, wenn man also genauer weiß, wie man was tut, werden neue Möglichkeiten der Bewegung erkundet, ausprobiert und Irrtümer erkannt. Man wird spielerisch mit sich. Man steht nicht im Vergleich mit anderen und es gibt keine Leistungsanforderungen von außen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer findet auf der Suche nach mehr Bewegungsqualität die ihr / ihm angemessene Art der Bewegung.

Christina Schneider leitet gewohnt professionell an und führt auf diese sanfte Entdeckungsreise in den eigenen Körper. Der Kurs ist für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrung, geeignet. Die Kursgebühr beträgt 100 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de. Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!