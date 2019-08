ALTENKIRCHEN – Nach den Sommerferien geht es bei den Landfrauen bewegt weiter

Veröffentlicht am 15. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nach den Sommerferien geht es bewegt weiter – Am Montag, dem 02. September 2019 beginnt für Gruppe I um 18.30 Uhr und für Gruppe II um 19.30 Uhr der nächste Kurs Wirbelsäulengymnastik und Rückenschule mit Kursleiterin Nicole Will-Kienle im Evangelischen Gemeinschaftshaus in Berod. Anmeldungen bei Nicole Will-Kienle, Tel.: 02688/988515.

Am Dienstag, dem 08. Oktober 2019 findet ab 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Mammelzen der nächste Kurs Verschiedene Techniken in Weißstickerei mit Kursleiterin Elfriede Hahn statt. Anmeldungen bei Elfriede Hahn, Tel.: 02681/4567.

Ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus in Mammelzen beginnt am Dienstag, dem 17. September 2019 um 18.45 Uhr ein neuer Kurs Bewegen statt Schonen, ein Ganzkörperprogramm zur Stärkung des Bewegungsapparates und der Verbesserung der Beweglichkeit, der Koordination und der Ausdauer mit Kursleiterin Christine Grabowsky statt. Anmeldungen bei Christine Grabowsky, Tel.: 02681/9823264.