BETZDORF – Auffahrunfall in Betzdorf

Veröffentlicht am 14. August 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Auffahrunfall an dem Fußgängerweg in der Tiergartenstraße entstand circa 2.500 Euro Sachschaden. Ein 45jähriger Mann hatte am Dienstagmorgen, 13. August 2019, die Tiergartenstraße aus Richtung Burgstraße kommend befahren. An dem Fußgängerüberweg hielt der er an, um einen Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen. Eine nachfolgende 31jährige Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Quelle: Polizei