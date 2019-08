Veröffentlicht am 14. August 2019 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfall in Brachbach mit anschließender Unfallflucht – Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in Brachbach, Auf der Hell, mit seinem Fahrzeug ein Geländer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mittwochnachmittag, den 07. August 2019, gegen 17:30 Uhr befuhr vermutlich ein Lkw die abschüssige Straße auf der Hell in Richtung Marienstraße. Im Bereich einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug zu weit nach rechts und beschädigte ein Geländer. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei