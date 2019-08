Veröffentlicht am 14. August 2019 von wwa

SCHÖNEBERG – Holztransporter beschädigt Straßenraum und Personenwagen – Fahrer begeht Unfallflucht – Am Dienstagmittag, 06. August 2019, ereignete sich in der Maiwaldstrasse in 57638 Schöneberg ein Verkehrsunfall, verursacht durch einen mit Holzstämmen beladenen Sattelschlepper.

Dieser beschädigte bei einem Wendemanöver einen Schachtdeckel, mehrere Bordsteine sowie einen in einem Hofraum geparkten Personenwagen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 3.000 Euro geschätzt. Nach dem Vorfall entfernte sich der Fahrer des LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Quelle: Polizei – Fotos: Privat