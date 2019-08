Veröffentlicht am 14. August 2019 von wwa

WÖLMERSEN – Vermisstensache Lena Herkenrath – Lena wurde angetroffen – Lena Herkenrath, 14 Jahre alt, wurde in der Nacht zum Mittwoch, 14. August 2019 in der Wohnung eines Bekannten angetroffen. Der schnelle Fahndungserfolg, so die Polizei, ist Hinweisen von aufmerksamen Mitbürgern zu verdanken. Quelle: Polizei