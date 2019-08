Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

RETTERSEN – Retterser Dorffest endet mit gedämpfter Stimmung – Der Todesfall eines 47jährigen Mannes aus Rettersen in der Nacht zum Sonntag, 11. August, trübte das Retterser Dorffest erheblich in seiner Stimmung. Was am Samstagabend mit Hochstimmung rund um das Dorfgemeinschaftshaus begann endete mit angezogener Handbremse. Begonnen hatte der Sonntag mit einem Gottesdienst. Die Musik wurde kurzerhand abbestellt und der Nachmittag in ruhiger Atmosphäre abgespult. Die Kinder kamen dennoch auf ihre Kosten, hatten sie sich doch richtig auf den Nachmittag gefreut. Die Spiele wurden mit kindlicher Begeisterung durchgeführt, wie Sackhüpfen, Dosenwerfen, Wassertransport, Plumpsack geht rum, und natürlich der Start der Luftballons zum großen Luftballonweitflugwettbewerb. Der Weit unterhielten sich die Erwachsenen bei erfrischenden Getränken und später bei leckerem Kuchen und duftendem Kaffee. Fotos: Renate Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie