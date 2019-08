Veröffentlicht am 14. August 2019 von wwa

RANSBACH-BAUMBACH – Willkommen an Bord – 58 neue, junge Kästners wurden in die Schulgemeinschaft der Erich Kästner Realschule plus aufgenommen. Es hat schon Tradition, dass die zukünftigen Klassenleiter (Christopher Becker, Bernd Blasius und die Klassenleiterin Sabine Sieber) die Fünftklässler mit einer kleinen Einschulungsfeier in die Schulgemeinschaft aufnahmen. Die drei jungen Kollegen freuen sich auf Schüler/innen, die ihre Stärken und Talente in die Klassengemeinschaft einbringen möchten. Schulleiterin Heidi Görg begrüßte die Schüler/innen, Eltern, Großeltern und Geschwister ganz herzlich und wünschte allen einen guten Start und gute Fahrt auf dem Kästner-Schiff. Auch das Schulorchester unter der Leitung von Susanne Fetz ließ es sich nicht nehmen der Einschulungsfeier einen würdigen Rahmen zu geben. Mandana Kahnamoei begrüßte die Neuen mit dem von ihr interpretierten Song „All of me“. Die Sportklasse zeigte ihr Können mit einer kurzen Akrobatikshow. Nun werden die Schüler die für sie neue Schule in den nächsten Tagen erkunden und mithilfe einer Schulrallye alles Wichtige zur EKS erfahren. (mala) Foto: Lames