Veröffentlicht am 25. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Leo Lyons mit HUNDRED SEVENTY SPLIT gastiert am Mittwoch, 23. Oktober ab 20:00 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen – „Tracks“ trägt die Handschrift von Leo Lyons (einem Woodstock – Festival – „Veteranen“) und Joe Gooch, die mit ihrem klassischen Stil der britischen Bluesrock-Tradition den einzelnen Stücken ein ganz besonderes Gefühl verleihen. Dritter im Bunde ist Damon Sawyer am Schlagzeug, der dem Powertrio den nötigen Groove gibt.

Leo Lyons, nunmehr über 70 Jahre alt, wird das musikalische Rad sicherlich nicht neu erfinden, aber bei Songs wie „The Game“, „You can´t Drinks It“, oder „Lonely“ beweisen Hundred Seventy Split nach wie vor hohes musikalisches Potential. Das Wichtigste ist ihnen jedoch der große Spaß am Spielen. www.hundredseventysplit.com.

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de oder Tel.: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.