ALTENKIRCHEN – Dave & Sally – IONA Bandleader DAVE BAINBRIDGE und LORD OF THE DANCE Sängerin SALLY MINNEAR gastieren am Donnerstag, 17. Oktober 2019 ab 20:00 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen.- „Dave & Sally“ – die Idee war einfach. Um einen unterhaltsamen Mix aus Gesang und Instrumentalmusik zu schaffen, stützt sich das Projekt des preisgekrönten Multi-Instrumentalist Dave Bainbridge und der Lord-of-the-Dance-Sängerin Sally Minnear auf Daves umfangreichen Musikkatalog, der neben den Stücken seiner Band IONA, auch seine Soloalben einschließt, erweitert diesen mit dem traditionellem keltischen Material, das beide so lieben.

Entstanden ist eine fesselnde Mischung aus kraftvollen und ätherischen Gesangsliedern, Instrumentalstücken mit sich entwickelnden Klangwelten und virtuosen Improvisationen auf verschiedensten Instrumenten.

Gestützt von einer beeindruckenden Auswahl an Instrumenten gelingt es dem Duo in jeder Lage, vom kleinen Clubkonzert bis hin zur großen Festivalbühne, die gleiche intime, entspannte Atmosphäre zum Publikum zu kreieren. https://www.davebainbridgemusic.com/blank

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de oder Tel.: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.