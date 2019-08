Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

HERDORF – Auffahrunfall auf der K 101 – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 12. August 2019, zwischen Kirchen und Herdorf entstand circa 7.000 Euro Sachschaden. Ein 19jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 101 von Kirchen kommend in Richtung Herdorf – Dermbach. Eine Rotte Wildschweine habe die Straße gequert, so dass der 19jährige sein Fahrzeug abbremsen musste. Ein nachfolgender 42jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Als Unfallursache wird Unterschreitung des Sicherheitsabstandes angenommen. Quelle: Polizei