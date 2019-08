Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

HACHENBURG – Mit Spaß und Freude fit fürs Fahren – Aktionstag zur Verkehrssicherheit für Senioren in Hachenburg – Mit Spaß und Freude fit fürs Fahren ist das Motto am Mittwoch, 04. September 2019, in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr im Sportclub Optimum in Hachenburg, Lohmühle 1a.

Die Polizeiinspektion Hachenburg veranstaltet, gemeinsam mit ortansässigen Kooperationspartnern, einen Aktionstag für alle interessierten Senioren. Sie bieten kostenfrei aus erster Hand einen bunten Mix an Aktionen rund um den Straßenverkehr. Die Teilnehmer erhalten Informationen über die Neuerungen der StVO, Tipps für die Fitness, lernen moderne Fahrzeugassistenzsysteme kennen und vieles mehr. Veranstaltet wird die Aktion von: Autohaus Bergisch, Brillen Sperling, Hörgeräte Scholl, Fahrschule Dörner, das Optimum Team und die Polizei Hachenburg. Quelle: Polizei