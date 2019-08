Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

BUCHHOLZ – Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Rüttelplatte – Im Zeitraum von Freitag bis Montag, 09. bis 12. August 2019, zwischen 15:00 und 08:00 Uhr, wurde eine circa 300 Kilogramm schwere Rüttelplatte auf einer Baustelle in der Ortslage Buchholz (Seifen), entwendet. Die unbekannten Täter entfernten die Rüttelplatte über ein offenes Feld. In der angrenzenden Bitzenstraße wurde die Rüttelplatte dann verladen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei