Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung am Wohnhaus in Wissen – Am Samstagabend, 10. August 2019, in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mutwillig ein Regenfallrohr. Das Fallrohr wurde aus der Wandverankerung herausgerissen und lag teilweise auf der Straße. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei