Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

KOBLENZ – Und sie versuchen es immer wieder – „Falsche Polizeibeamte“ rufen in Koblenz an – Bei der Polizei in Koblenz meldeten sich am Montag, 12. August 2019, elf Koblenzer Bürger, die am Vormittag verdächtige Anrufe von sogenannten „falschen Polizeibeamten“ erhalten hatten. Wie immer mit der gleichen Masche: Es wurden Einbrecher festgenommen, die einen Zettel mit dem Namen des Angerufenen in der Tasche hatten… Die Angerufenen rochen jedoch den Braten und legten einfach auf.