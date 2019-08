Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

KÖNIGSWINTER – 16jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt – Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht – Ein 16jähriges Mädchen wurde am Montag, 12. August 2019, bei einem Verkehrsunfall im Königswinterer Ortsteil Bellinghauserhohn verletzt. Sie befuhr gemeinsam mit ihrem Freund gegen 16:30 Uhr den linken Radweg der Dollendorfer Straße in Fahrtrichtung Oberpleis. Ein unbekannter Fahrzeugführer bog von der Dollendorfer Straße aus Richtung Siebengebirgsstraße kommend nach links in die Thomasberger Straße ab. Die 16jährige musste stark abbremsen, um nicht mit dem abbiegenden Pkw zu kollidieren und kam dabei zu Fall.

Der Pkw, bei dem es sich um einen dunklen, kleinen SUV gehandelt haben soll, setzte seine Fahrt in Richtung Bonn fort. Die verletzte Radfahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer nähere Angaben zum beschriebenen Fahrzeug oder dem Fahrer/in machen kann, wird gebeten, sich unter 0228/15-0 bei den Ermittlern zu melden. Quelle: Polizei