Veröffentlicht am 13. August 2019 von wwa

SCHÖNSTEIN – Kellerbrand entpuppt sich als Kühlschrankbrand – Am frühen Montagabend, 12. August 2019, gab es einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wissen. Gemeldet war ein Kellerbrand in der Fürst-Hatzfeldt-Straße im Stadtteil Schönstein. Dort hatte ein Kühlschrank Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Wehr hatten die Bewohner das Problem schon mit einem Feuerlöscher gelöst. Aufmerksam geworden war man durch das Anschlagen des Rauchmelders, was dessen Wichtigkeit wieder einmal unterstrich. Die Wehrleute entfernten den Qualm mit einem Lüfter aus dem Keller.