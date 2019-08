Veröffentlicht am 16. August 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kunst und Musik – Atelierkonzert mit dem „Trio Poesie“ im Atelier Volker Vieregg – Kunst, Musik, Poesie – diese Mischung verspricht einen wunderbaren und entspannten Abend im Atelier des Künstlers Volker Vieregg in Altenkirchen. Das „Trio Poesie“ mit den beiden Gitarristen Stefan Henn und Heribert Blume sowie dem Liedermacher Thomas Wunder wollen ihr Publikum mit ihrem neuen Programm „Stille Töne“ mitnehmen in das Auf und Ab des Lebens. Die Bilder des Malers Volker Vieregg passen genau zu diesen Gefühlswelten und tauchen den Abend in eine sommerliche Atmosphäre. Und auch ein paar humorvolle Überraschungen halten die Musiker bereit. Das „Trio Poesie“ hat sich mit ihren Auftritten bereits eine kleine Fangemeinde erarbeitet in der Region und reüssiert mittlerweile auch auf überregionalen Bühnen.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 23. August 2019 um 20:00 Uhr statt. Atelier Volker Vieregg, Bahnhofstraße 20, neben dem Unikum, Altenkirchen. Eintritt 8 Euro, Abendkasse.