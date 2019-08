Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf unter Alkoholeinfluss – Ein 52jähriger Mann verursachte am frühen Montagmorgen, 12. August 2019, in Herdorf einen Verkehrsunfall. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er hatte die Straße Glockenfeld in Richtung Daaden befahren. Innerhalb einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne, wurde nach links abgewiesen, schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite und blieb auf dem Gehweg stehen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird von der Polizei auf circa 5.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher war alkoholisiert, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und in Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei