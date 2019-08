Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

BITZEN – Verkehrsunfall auf der L 267 in Bitzen – Am Samstagmorgen, 10. August 2019, gegen 00:44 Uhr, befuhr eine 20jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Nissan Micra die Hauptstraße, L 267, in Bitzen von Forst kommend in Fahrtrichtung Etzbach. Kurz nach einer Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen, verlor die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Holzzaun. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, ihre 22jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Zaun als auch am PKW entstanden insgesamt circa 3.500 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei