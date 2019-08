Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Wissen – Am Sonntagmittag, 11. August 2019, gegen 12:04 Uhr, beabsichtigte ein 87jähriger Fahrzeugführer mit seinem 5er BMW von dem Parkplatz Maarstraße/Bahnhofstraße auf die Bahnhofstraße (B 62) nach links in Richtung Altenkirchen aufzufahren. Hierbei übersah er einen 31jährigen Kradfahrer eines Krades Aprilia, der die Bahnhofstraße aus Richtung Altenkirchen in Richtung Bahnhof befuhr. Da der 87jährige bei dem Verkehrsvorgang nicht den Vorrang des Kradfahrers beachtete kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 31jährige stürzte bei der Kollision und verletzte sich. Er wurde mit einem RTW in das Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei Schaden von circa 4.000 Euro. Quelle: Polizei