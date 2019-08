Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Fahranfänger verunglückt auf der K 71 – Am Freitagnachmittag, 09. August 2019, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 18jähriger Fahranfänger mit seinem Ford Focus die K 71 aus Richtung Birken-Honigsessen in Richtung Wissen. Hinter eine Kuppe, gleichzeitig Rechtskurve mit Gefälle, kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Ford ins Schleudern und geriet links in die Böschung, schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn nach rechts, kam dort von der Fahrbahn ab und kam im Gestrüpp rechts neben der Fahrbahn stark beschädigt zum Stehen. Quelle: Polizei