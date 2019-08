Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

BONN – Fahrraddieb nach Zeugenhinweis vorläufig festgenommen – Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache am Samstagabend, 10. August 2019, einen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen: Die Zeugin meldetet der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 23:45 Uhr einen Mann, der soeben auf der Immenburgstraße ein Fahrrad entwendet habe. Sie verfolgte den Mann zunächst, verlor ihn aber dann aus den Augen. Aufgrund der guten Beschreibung des Tatverdächtigen konnten die Polizisten den Verdächtigen auf der Wesendonckstraße stellen. Der Mann schob ein silbernes Fahrrad und führte eine Zange mit sich, die offenbar sein Tatwerkzeug war. Der 39jährige war alkoholisiert und äußerte sich zunächst nicht zum Vorwurf des Fahrraddiebstahles. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Eigentümer des Fahrrades war schnell ermittelt und er konnte sein Zweirad noch in der Nacht wieder in Empfang nehmen. Quelle: Polizei