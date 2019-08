Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

HORHAUSEN – Diebstahl aus Personenwagen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. auf 11. August 2019, wurde aus einem Ford Transit, der in der Straße Alter Weg in Horhausen abgestellt war, eine Geldbörse entwendet. Vermutlich griff der Täter durch das nicht ganz geschlossene Fenster und konnte somit der Fahrertür öffnen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.