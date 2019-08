Veröffentlicht am 12. August 2019 von wwa

PUDERBACH – Sachbeschädigungen und Diebstahl an der Grundschule – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. auf 12. August 2019, kam es zu Sachbeschädigungen und Diebstählen an der Grundschule in der Schulstraße in Puderbach. Die Führungsschienen der Außenrollläden sind zum Teil aus der Wandhalterung abgerissen, entwendet und verbogen worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei