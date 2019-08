Veröffentlicht am 11. August 2019 von wwa

URBACH – Verkehrsgefährdung durch Alkohol am Steuer – Am Freitagabend, 09. August 2019, um 19:44 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Puderbacher Straße in Urbach. Es kollidierte ein BMW bei einem Überholvorgang mit einem anderen Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete umgehend von der Unfallstelle. Durch Ermittlungen der Polizei wurde das Fahrzeug jedoch festgestellt und der 25jährige Fahrer in seinem Wohnhaus festgenommen. Der Grund der Flucht dürfte, so die Polizei, in der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit gelegen haben. Deswegen wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei