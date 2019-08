Veröffentlicht am 11. August 2019 von wwa

WALDBREITBACH – Quadfahrer verunglückt auf der K 90 – Ein Fahranfänger mit einem Quad befuhr am Samstag, 10. August 2019, gegen 11:50 Uhr die K90 aus Wüscheid kommend in Fahrtrichtung Waldbreitbach. In den Serpentinen überholte der Quadfahrer nach Angaben einer erkehrsunfallzeugin zwei Fahrzeuge an unübersichtlicher Stelle. Aufgrund seiner Geschwindigkeit kam das Quad nach dem Überholvorgang ins Schleudern, kollidierte mit einem Felshang und anschließend mit der auf der anderen Fahrbahnseite befindlichen Schutzplanke. Der Quadfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführerin eines der überholten Fahrzeuge, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei