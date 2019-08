Veröffentlicht am 11. August 2019 von wwa

NEUWIED – Stadtverwaltung gibt gebrauchte Schulmöbel kostenlos ab – In den Herbstferien stattet die Stadtverwaltung zwei Grundschulen mit neuen Schulmöbeln aus. Daher kann sie gebrauchte Schülertische und -stühle, Schränke, Regale und weitere Ausstattungsgegenstände kostenlos an Interessenten abgeben. Eine kleine Spende für die jeweilige Schule ist dabei erwünscht. Interessierte Vereine, Eltern oder Privatpersonen können sich in dieser Angelegenheit bis zum 16. September an das Schulamt der Stadt Neuwied wenden und ihren Bedarf anmelden. Die Anfragen bearbeitet Heike Born, Telefon 025631 802 259, E-Mail schulamt@neuwied.de. Für den Abtransport der Möbel müssen die Interessenten selbst sorgen. Termine dafür sind in der ersten Herbstferien-Woche der 30. September und der 1. Oktober.