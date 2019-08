Veröffentlicht am 10. August 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Lastwagenunfall in Gebhardshain – Etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 08. August 2019, in Gebhardshain. Ein 62jähriger Mann fuhr mit einem Lkw mit Auflieger in den Birkenweg ein, um dann rückwärts in die Ringstraße zu rangieren. Beim Rückwärtsfahren kollidierte der Lkw mit einem geparkten Pkw und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei