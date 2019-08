Veröffentlicht am 10. August 2019 von wwa

BETZDORF – Bremse eines Lastwagens gerät in Brand – Aufgrund einer brennenden Bremse an einem Lastwagen musste die Feuerwehr Betzdorf am Donnerstagmittag, 08. August 2019, ausrücken. Der Lastwagen mit Anhänger hatte die Steinerother Straße in Richtung Betzdorf befahren. Aufgrund des starken Gefälles war offensichtlich die Bremse an dem Anhänger überhitzt. Der Fahrer bemerkte dies und hielt an der Bushaltestelle in Höhe Post an. Mit einem Feuerlöscher löschte der Fahrer den Brand an der Bremsanlage. Durch die Feuerwehr wurde die Bremse noch weiter gelöscht und abgekühlt. Da kein weiterer Schaden an dem Lkw entstanden war, konnte er in eine Fachwerkstatt eskortiert werden. Quelle: Polizei