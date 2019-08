Veröffentlicht am 10. August 2019 von wwa

WESTERBURG – Kleinkraftradfahrer flüchtet vor Polizei – Am Donnerstagnachmittag, 08. August 2019, gegen 15.00 Uhr, wollte eine Streifenbesatzung der Polizei Westerburg ein verkehrsuntüchtiges Kleinkraftrad in der Wörthstraße in Westerburg kontrollieren. Da sich das mit zwei Personen besetzte Zweirad der Verkehrskontrolle durch eine Flucht entziehen wollte, ereignete sich eine Verfolgungsfahrt durch einen Teil des Innenstadtbereiches. Das Zweirad konnte anschließend gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 17jährige Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem fehlte bei dem Zweirad der Versicherungsschutz. Damit war die Fahrt beendet und gegen den Fahrer wurde Strafanzeige erstattet. Die Polizei Westerburg bittet um Mitteilung bei solchen verkehrsrechtlichen Verstößen unter der 02663-98050. Quelle: Polizei