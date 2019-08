Veröffentlicht am 11. August 2019 von wwa

BERLIN-REGION – Deutscher Bundestag verleiht „Medienpreis Politik“ – Erwin Rüddel ermuntert Medienmacher aus dem Kreisgebiet zur Bewerbung – „An die Journalistinnen und Journalisten aller Medien im Landkreis Altenkirchen ergeht mein Aufruf sich um den Medienpreis Politik des Deutschen Bundestages für das kommende Frühjahr 2020 zu bewerben. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble verliehen. Einsendeschluss ist Montag, der 7. Oktober 2019“, teilt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Der Deutsche Bundestag vergibt den Medienpreis alljährlich seit 1993. „Mit der Auszeichnung werden herausragende Arbeiten gewürdigt, die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Abläufe, Arbeitsweisen und Themen beitragen“, so Rüddel.

Für die Teilnahme am Wettbewerb um den Medienpreis Politik können journalistische Beiträge mit regionalem oder überregionalem Bezug eingereicht werden. Diese Beiträge müssen in Tages- oder Wochenzeitungen, in Online-Medien oder in Rundfunk bzw. Fernsehen erschienen sein.

„Der eingereichte Beitrag muss zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. September 2019 veröffentlicht sein“, betont der direkt gewählte Parlamentarier mit dem Hinweis, dass sowohl Eigenbewerbungen (durch Einzelpersonen oder durch mehrere Personen gemeinsam) als auch Benennungen durch Dritte berücksichtigt werden.

Dem Bewerbungsschreiben sind drei Exemplare der zur Auszeichnung vorgeschlagenen Arbeit, wobei bei audiovisuellen Beiträgen um Zusendung auf einem geeigneten elektronischen Speichermedium gebeten wird, ein Lebenslauf sowie die unterschriebene Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung (abrufbar unter www.bundestag.de/medienpreis) beizufügen. – Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Eine unabhängige Fachjury aus sieben renommierten Journalistinnen und Journalisten entscheidet über die Vergabe des Preises. Bewerbungen oder Rückfragen sind zu richten an: Deutscher Bundestag, Fachbereich WD 1 (Geschichte, Zeitgeschichte und Politik), Medienpreis Parlament, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: 030/227-38630, Fax: 030/227-36464, E-Mail: medienpreis@bundestag.de, Internet: www.bundestag.de/medienpreis

„Allen teilnehmenden Medienmacherinnen und Medienmachern aus dem Landkreis Altenkirchen, die sich um den begehrten Medienpreis Politik bewerben, wünsche ich Glück und eine erfolgreiche Bewerbung“, bekräftigt Erwin Rüddel.